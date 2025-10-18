İş insanı Caroline Koç, markası için Hindistan'a gidip özel hint kumaşlarını inceledi.
Giriş: 18 Ekim 2025 Cumartesi
CAROLINE KOÇ, CHRISTINA GRAUD
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
Hindistan'da hem iş hem tatil
İş insanı Caroline Koç, markası için Hindistan'a gidip özel hint kumaşlarını inceledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.