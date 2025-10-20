Soruları yanıtsız bıraktı

Kısa süre önce Vuslat Doğan ile evliliğini noktalayan iş insanı Ali Sabancı, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı.

Giriş: 20 Ekim 2025 Pazartesi

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Aslışah'ın sonbahar tarzı...

Dubai'den İstanbul'a gelen cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, sonbahar kombinlerine geçiş yaptı.
Moda tutkunu

Alara Koçibey
Yeni evli çift kırmızı halıda...

Eylül ayının sonunda evlenen şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez ile Benny Blanco, evli bir çift olarak ilk kez kameralara poz verdi.
Sonbaharın keyfini ormanda çıkardılar...

Genç iş insanı Can Hakko ve eşi Deniz Hakko, oğulları Leo Cem ile birlikte sonbaharın keyfini ormanda çıkardılar.
Kenan Doğulu ile coştular

İş insanı Sinan Kosif, eşi ve kızlarıyla birlikte Türk Pop müziğinin usta ismi Kenan Doğulu'nun Harbiye konserinde şarkılarla coştu.
Hindistan'da hem iş hem tatil

İş insanı Caroline Koç, markası için Hindistan'a gidip özel hint kumaşlarını inceledi.

