29 yıllık evlilik bitti

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Ali Sabancı ile Vuslat Doğan, 29 yıllık evliliklerini sona erdirdiklerini duyurdu.
