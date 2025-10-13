29 yıllık evlilik bitti

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Ali Sabancı ile Vuslat Doğan, 29 yıllık evliliklerini sona erdirdiklerini duyurdu.

Giriş: 13 Ekim 2025 Pazartesi

ALİ SABANCI, VUSLAT DOĞAN

ALİ SABANCI

ALİ SABANCI

ALİ SABANCI

RAHMİ KOÇ, ALİ SABANCI

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Aslışah'ın sonbahar tarzı...

Dubai'den İstanbul'a gelen cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, sonbahar kombinlerine geçiş yaptı.
İş ve turizm dünyası bir arada...

İş, sanat ve turizm dünyasının seçkin simaları, lansman gecesinde bir araya geldi.
Arkadaşlarıyla boşanmayı kutlayacak

19 yıllık eşi Keith Urban'a boşanma davası açan Nicole Kidman'ın, Reese Witherspoon, Sandra Bullock ve Naomi Watts gibi arkadaşlarının, onun için bir boşanma partisi planladığı iddia edildi.
Herdem Çare Derneği Ankara'da...

Nadir hastalıklar alanında Türkiye’de önemli çalışmalar yürütmek için yola çıkan Herdem Çare Derneği üyeleri, Anıtkabir’i ziyaret etti.
Tıp fakültesine adını verdi

Tıp Fakültesine adını veren iş insanı Sinan Dereli fakültenin açılışını, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç ile birlikte yaptı.
Moda tutkunu

Alara Koçibey
