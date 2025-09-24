Sanat dolu gala gecesi...

Sanatseverler, Contemporary İstanbul 20. Edisyonu'nun ardından Contemporary İstanbul gala davetinde bir araya geldiler.

Giriş: 24 Eylül 2025 Çarşamba

AKBANK YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUZAN SABANCI CONTEMPORARY İSTANBUL'UN GALA GECESİNDE ŞIKLIĞIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI. 

ÖZEL GALA GECESİNİN DAVETLİSİ RONİT GÜLCAN, BEYAZ PAPYONLU ELBİSESİYLE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ.

RABİA GÜRELİ İKONİK SİYAH EBİSESİYLE CONTEMPORARY İSTANBUL'UN GALA GECESİNDE...

MEHMET ALİ BAKANAY, RONİT GÜLCAN 

HAMDİ AKIN 

ŞAHİKA ERCÜMEN, AYŞEGÜL DİNÇKÖK

DEMET-AHMET HANİF

SEDA-VEDAT ALATON

CAN HAS

ASLI PAMİR

20. Contemporary İstanbul'a muhteşem açılış

Çağdaş sanat tutkunlarını ağırlayan Contemporary İstanbul, 20'nci edisyonuyla başladı. Sanat fuarı, ön izleme davetinde ünlü isimleri konuk etti.

