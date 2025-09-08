Eşi İlhan Sabancı ve dostlarıyla birlikte Artvin'den başlayarak karadenizi dolaşan Pınar Sabancı, doğayla içi içe tatillerine Rize'de devam ediyor.
Giriş: 08 Eylül 2025 Pazartesi
İLHAN-PINAR SABANCI, MERT GOCAY
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
İLHAN-PINAR SABANCI
İLHAN-PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
Yaylalarda stres attılar
Eşi İlhan Sabancı ve dostlarıyla birlikte Artvin'den başlayarak karadenizi dolaşan Pınar Sabancı, doğayla içi içe tatillerine Rize'de devam ediyor.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.