Yoğun bakıma kaldırıldı

İş insanı İnan Kıraç, hastalığının ilerlemesi nedeniyle Amerikan Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

Giriş: 28 Ağustos 2025 Perşembe

İNAN KIRAÇ, KALDIRILDIĞI HASTANEDE YOĞUN BAKIMA ALINDI

