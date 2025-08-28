İş insanı İnan Kıraç, hastalığının ilerlemesi nedeniyle Amerikan Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.
Giriş: 28 Ağustos 2025 Perşembe
İNAN KIRAÇ, KALDIRILDIĞI HASTANEDE YOĞUN BAKIMA ALINDI
Yoğun bakıma kaldırıldı
İş insanı İnan Kıraç, hastalığının ilerlemesi nedeniyle Amerikan Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.
