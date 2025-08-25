İstanbul'a döndüler...

Lara Kamhi, ''Şiddet gördüm''

Lara Kamhi, o dönem sevgilisi olan Volkan Büyükhanlı'dan şiddet gördüğünü 19 yıl sonra ifşa etti; "4 saat şiddet uyguluyor. Defalarca boğazımı sıkıyor öldürmeye çalışıyor. Nasıl oluyorsa inkar ediyor ve kaçıyor"