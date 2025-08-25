İstanbul'a döndüler...

PINAR-İLHAN SABANCI ÇİFTİ BEBEK'TE OBJEKTİFLERE YANSIDI
PINAR-İLHAN SABANCI
Pınar - İlhan Sabancı çifti, Bodrum tatilinden dönerek İstanbul Bebek'e gitti
Geçtiğimiz aylarda oğlu Aslan Kemal'i evlendiren Feryal Gülman, oğlu ve geliniyle birlikte Büyükada'ya gitti
Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanıp yoğun bakım servisine kaldırılan Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen'in, taburcu olduktan sonraki ilk fotoğrafı ortaya çıktı
Arzu Sabancı
Aylin Tahincioğlu
Alara Koçibey
Dünyaca ünlü tatil beldelerini gezen Etel Baler'in son durağı Bodrum oldu
Lara Kamhi, o dönem sevgilisi olan Volkan Büyükhanlı'dan şiddet gördüğünü 19 yıl sonra ifşa etti; "4 saat şiddet uyguluyor. Defalarca boğazımı sıkıyor öldürmeye çalışıyor. Nasıl oluyorsa inkar ediyor ve kaçıyor"
Üç yıldır birlikte olan Hakan Sabancı ile oyuncu Hande Erçel'in ayrıldığı iddia edildi. Ünlü çiftten Hande Erçel, sosyal medyadan Hakan Sabancı ile olan fotoğraflarını sildi
