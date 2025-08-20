Dünyaca ünlü lüks otomobil markası 100. yılını Bodrum'da verdiği özel davetle kutladı.
Giriş: 20 Ağustos 2025 Çarşamba
ASLIŞAH ALKOÇLAR DEMİRAĞ
AHU ORAKÇIOĞLU
VEDAT-SEDA ALATON
MEHMET-JÜLİDE BERKMAN
SARP-EDA EVLİYAGİL
GENEL
100. yıla Bodrum'da davet...
Dünyaca ünlü lüks otomobil markası 100. yılını Bodrum'da verdiği özel davetle kutladı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.