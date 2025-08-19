Bettina Machler, iş insanı Sinan Dereli ile çekildiği romantik tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından "Anılar biriktiriyorum" notuyla paylaştı.
Giriş: 19 Ağustos 2025 Salı
BETTINA MACHLER, SİNAN DERELİ
BETTINA MACHLER, SİNAN DERELİ
BETTINA MACHLER
BETTINA MACHLER
BETTINA MACHLER
BETTINA MACHLER, SİNAN DERELİ
BETTINA MACHLER, SİNAN DERELİ
BETTINA MACHLER, SİNAN DERELİ
'Anılar biriktiriyorum'
Bettina Machler, iş insanı Sinan Dereli ile çekildiği romantik tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından "Anılar biriktiriyorum" notuyla paylaştı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.