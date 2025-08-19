'Anılar biriktiriyorum'

Bettina Machler, iş insanı Sinan Dereli ile çekildiği romantik tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından "Anılar biriktiriyorum" notuyla paylaştı.

Giriş: 19 Ağustos 2025 Salı

BETTINA MACHLER, SİNAN DERELİ

BETTINA MACHLER, SİNAN DERELİ

BETTINA MACHLER

BETTINA MACHLER

BETTINA MACHLER

BETTINA MACHLER, SİNAN DERELİ

BETTINA MACHLER, SİNAN DERELİ

BETTINA MACHLER, SİNAN DERELİ

'Anılar biriktiriyorum'

Bettina Machler, iş insanı Sinan Dereli ile çekildiği romantik tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından "Anılar biriktiriyorum" notuyla paylaştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Şık ve zarif

Aylin Tahincioğlu
Moda tutkunu

Alara Koçibey
Georgina yüzüğüyle poz verdi

Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo'nun 5 milyon dolar değerinde olduğu iddia edilen evlilik teklifi yüzüğüyle poz verdi.
Maldivler'de stres attı

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Tapan, Maldivler tatilini sosyal medya hesabından paylaştı.
100. yıla Bodrum'da davet...

Dünyaca ünlü lüks otomobil markası 100. yılını Bodrum'da verdiği özel davetle kutladı.
Rihanna'nın sokak tarzı

Üçüncü çocuğuna hamile olan Rihanna, Los Angeles sokaklarında çizgili pijamayla dolaştı.
Bodrum müdavimleri...

İş insanı Ömer Gürsoy eşi Gökçe Gürsoy ile birlikte Bodrum'daydı...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.