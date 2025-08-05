İş insanı Nedim Keçeli ile eşi Gamze Keçeli Bodrum'da tatil yapıyor.
Giriş: 05 Ağustos 2025 Salı
NEDİM-GAMZE KEÇELİ
NEDİM-GAMZE KEÇELİ
NEDİM-GAMZE KEÇELİ
NEDİM-GAMZE KEÇELİ
NEDİM-GAMZE KEÇELİ
NEDİM-GAMZE KEÇELİ
NEDİM-GAMZE KEÇELİ
Keçeliler'in Bodrum tatili...
İş insanı Nedim Keçeli ile eşi Gamze Keçeli Bodrum'da tatil yapıyor.
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