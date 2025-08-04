Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç Bodrum tatiline devam ediyor.
Giriş: 04 Ağustos 2025 Pazartesi
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
Koç, tatile devam ediyor
Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç Bodrum tatiline devam ediyor.
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