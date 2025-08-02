Koç, geleneği bozmadı

Her yıl ultra lüks yelkenlisiyle Bodrum Türkbükü'nde tatil yapan Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, bu yıl da geleneği bozmadı.

Giriş: 02 Ağustos 2025 Cumartesi

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

Koç, geleneği bozmadı

Her yıl ultra lüks yelkenlisiyle Bodrum Türkbükü'nde tatil yapan Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, bu yıl da geleneği bozmadı.

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Koç, geleneği bozmadı

Her yıl ultra lüks yelkenlisiyle Bodrum Türkbükü'nde tatil yapan Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, bu yıl da geleneği bozmadı.
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