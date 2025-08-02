Her yıl ultra lüks yelkenlisiyle Bodrum Türkbükü'nde tatil yapan Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, bu yıl da geleneği bozmadı.
Giriş: 02 Ağustos 2025 Cumartesi
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
Koç, geleneği bozmadı
Her yıl ultra lüks yelkenlisiyle Bodrum Türkbükü'nde tatil yapan Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, bu yıl da geleneği bozmadı.
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