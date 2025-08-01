İngiliz futbolunun efsane isimlerinden David Beckham, Fransa'da ailesi ve dostlarıyla tatil yaptı.
Giriş: 01 Ağustos 2025 Cuma
DAVID BECKHAM
VICTORIA BECKHAM
DAVID BECKHAM
GENEL
DAVID-VICTORIA BECKHAM
DAVID-VICTORIA BECKHAM
DAVID-VICTORIA BECKHAM
Beckhamlar'ın tekne tatili
İngiliz futbolunun efsane isimlerinden David Beckham, Fransa'da ailesi ve dostlarıyla tatil yaptı.
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