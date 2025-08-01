Hayvansever ünlü isimlerden Derin Mermerci ve sevgilisi Murat Aslan, barınakta yaşayan patili dostlarını ziyaret ederek mama yardımı yaptı.
Giriş: 01 Ağustos 2025 Cuma
DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN
DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN
DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
Patili dostları ziyaret ettiler...
Hayvansever ünlü isimlerden Derin Mermerci ve sevgilisi Murat Aslan, barınakta yaşayan patili dostlarını ziyaret ederek mama yardımı yaptı.
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