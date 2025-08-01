Patili dostları ziyaret ettiler...

Hayvansever ünlü isimlerden Derin Mermerci ve sevgilisi Murat Aslan, barınakta yaşayan patili dostlarını ziyaret ederek mama yardımı yaptı.

Giriş: 01 Ağustos 2025 Cuma

DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN 

DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN 

DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN 

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

Patili dostları ziyaret ettiler...

Hayvansever ünlü isimlerden Derin Mermerci ve sevgilisi Murat Aslan, barınakta yaşayan patili dostlarını ziyaret ederek mama yardımı yaptı.

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