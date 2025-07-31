İstanbul'da 'Justin' rüzgarı esti

ABD'li şarkıcı Justin Timberlake, 11 yıl sonra İstanbul'da konser verdi.

Giriş: 31 Temmuz 2025 Perşembe

JUSTIN TIMBERLAKE 11 YIL SONRA MASLAK İTÜ'DE HAYRANLARIYLA BULUŞTU

JUSTIN TIMBERLAKE

JUSTIN TIMBERLAKE

JUSTIN TIMBERLAKE

JUSTIN TIMBERLAKE

JUSTIN TIMBERLAKE

JUSTIN TIMBERLAKE

JUSTIN TIMBERLAKE

JUSTIN TIMBERLAKE

JUSTIN TIMBERLAKE

JUSTIN TIMBERLAKE

JUSTIN TIMBERLAKE

JUSTIN TIMBERLAKE

JUSTIN TIMBERLAKE

JUSTIN TIMBERLAKE

İstanbul'da 'Justin' rüzgarı esti

ABD'li şarkıcı Justin Timberlake, 11 yıl sonra İstanbul'da konser verdi.

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İstanbul'da 'Justin' rüzgarı esti

ABD'li şarkıcı Justin Timberlake, 11 yıl sonra İstanbul’da konser verdi.
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