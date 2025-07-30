İngiliz oyuncu Jason Statham'ın nişanlısı Rosie Huntington-Whiteley, tatil için geldiği Antalya'da denizin ve güneşin keyfini çıkardı.
Giriş: 30 Temmuz 2025 Çarşamba
ROSIE HUNTINGTON WHITELEY
ROSIE HUNTINGTON WHITELEY
ROSIE HUNTINGTON WHITELEY
ROSIE HUNTINGTON WHITELEY
ROSIE HUNTINGTON WHITELEY
ROSIE HUNTINGTON WHITELEY
Ünlü model Antalya'da...
İngiliz oyuncu Jason Statham'ın nişanlısı Rosie Huntington-Whiteley, tatil için geldiği Antalya'da denizin ve güneşin keyfini çıkardı.
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