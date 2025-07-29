Fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken Etel Baler, çıktığı tekne tatilinden keyifli anlarını paylaştı.
Giriş: 29 Temmuz 2025 Salı
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
Baler'in tekne günleri...
Fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken Etel Baler, çıktığı tekne tatilinden keyifli anlarını paylaştı.
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