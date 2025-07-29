Türkbükü'nde demirli teknelerinde tatil yapan Eda Kosif, oğlu Kaan Kosif ve Aslı Gümüşel zodyak botla denizde tur atarak karaya çıktılar.
Giriş: 29 Temmuz 2025 Salı
EDA, KAAN KOSİF, ASLI GÜMÜŞEL
EDA, KAAN KOSİF, ASLI GÜMÜŞEL
EDA, KAAN KOSİF, ASLI GÜMÜŞEL
EDA KOSİF
EDA KOSİF
EDA KOSİF
Denizde tur attılar...
Türkbükü'nde demirli teknelerinde tatil yapan Eda Kosif, oğlu Kaan Kosif ve Aslı Gümüşel zodyak botla denizde tur atarak karaya çıktılar.
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