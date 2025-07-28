Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Kamışlı, mega yatında Dilek Türker ve Ece Kurdoğlu'yla birlikte tatil yaptı.
Giriş: 28 Temmuz 2025 Pazartesi
EMİNE KAMIŞLI, DİLEK TÜRKER, ECE KURDOĞLU
EMİNE KAMIŞLI, DİLEK TÜRKER, ECE KURDOĞLU
EMİNE-ERHAN KAMIŞLI
EMİNE-ERHAN KAMIŞLI
EMİNE-ERHAN KAMIŞLI
EMİNE-ERHAN KAMIŞLI
Mega yatta kız kıza tatil...
Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Kamışlı, mega yatında Dilek Türker ve Ece Kurdoğlu'yla birlikte tatil yaptı.
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