Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Isparta Valiliği'ni ziyaret etti.
Giriş: 25 Temmuz 2025 Cuma
KOÇ HOLDİNG ONURSAL BAŞKANI RAHMİ KOÇ, ISPARTA VALİSİ ABDULLAH ERİN
RAHMİ KOÇ, ABDULLAH ERİN
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
Koç'tan Isparta'ya ziyaret...
Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Isparta Valiliği'ni ziyaret etti.
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