Jennifer Lopez'in 5 Ağustos'ta İstanbul Festivali'nde vereceği konser için kurulan özel sahne, 70 TIR dolusu ekipmandan oluşuyor.
Giriş: 23 Temmuz 2025 Çarşamba
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
GENEL
GENEL
GENEL
İstanbul'da 70 TIR malzemeli özel sahne!
Jennifer Lopez'in 5 Ağustos'ta İstanbul Festivali'nde vereceği konser için kurulan özel sahne, 70 TIR dolusu ekipmandan oluşuyor.
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