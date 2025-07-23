İstanbul'da 70 TIR malzemeli özel sahne!

Jennifer Lopez'in 5 Ağustos'ta İstanbul Festivali'nde vereceği konser için kurulan özel sahne, 70 TIR dolusu ekipmandan oluşuyor.

Giriş: 23 Temmuz 2025 Çarşamba

JENNIFER LOPEZ

JENNIFER LOPEZ

JENNIFER LOPEZ

JENNIFER LOPEZ

JENNIFER LOPEZ

JENNIFER LOPEZ

JENNIFER LOPEZ

JENNIFER LOPEZ

GENEL

GENEL

GENEL

İstanbul'da 70 TIR malzemeli özel sahne!

Jennifer Lopez'in 5 Ağustos'ta İstanbul Festivali'nde vereceği konser için kurulan özel sahne, 70 TIR dolusu ekipmandan oluşuyor.

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İstanbul'da 70 TIR malzemeli özel sahne!

Jennifer Lopez'in 5 Ağustos'ta İstanbul Festivali'nde vereceği konser için kurulan özel sahne, 70 TIR dolusu ekipmandan oluşuyor.
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