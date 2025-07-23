Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyesi iş insanı Türkan Özilhan, oğluyla birlikte havalimanında objektiflere yansıdı.
Giriş: 23 Temmuz 2025 Çarşamba
TÜRKAN ÖZİLHAN
TÜRKAN ÖZİLHAN
TÜRKAN ÖZİLHAN
TÜRKAN ÖZİLHAN
TÜRKAN ÖZİLHAN
TÜRKAN ÖZİLHAN
Bodrum'a uçtu...
Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyesi iş insanı Türkan Özilhan, oğluyla birlikte havalimanında objektiflere yansıdı.
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