Bodrum'da tatil yapan Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp ve Dilara Akın kız kıza iskelede gün boyu güneşlendi.
Giriş: 22 Temmuz 2025 Salı
PELİN AKIN ÖZALP, DİLARA AKIN
PELİN AKIN ÖZALP, DİLARA AKIN
PELİN AKIN ÖZALP, DİLARA AKIN
PELİN AKIN ÖZALP, DİLARA AKIN
PELİN AKIN ÖZALP
PELİN AKIN ÖZALP
Kız kıza güneşlendiler...
Bodrum'da tatil yapan Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp ve Dilara Akın kız kıza iskelede gün boyu güneşlendi.
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