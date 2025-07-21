Genç iş insanı Hakan Sabancı ve oyuncu sevgilisi Hande Erçel, modacı Elie Saab'ın oğlu Celio Saab'ın Lübnan'daki düğün törenine katıldı.
Giriş: 21 Temmuz 2025 Pazartesi
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
Sabancı ve Erçel çifti düğünde...
Genç iş insanı Hakan Sabancı ve oyuncu sevgilisi Hande Erçel, modacı Elie Saab'ın oğlu Celio Saab'ın Lübnan'daki düğün törenine katıldı.
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