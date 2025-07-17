Mert Alaş’tan Bodrum'da özel davet

Dünyaca ünlü moda fotoğrafçısı Mert Alaş, sahibi olduğu içki markası için Bodrum'da özel bir geceye ev sahipliği yaptı.

Giriş: 17 Temmuz 2025 Perşembe

MERT ALAŞ, NEVBAHAR KOÇ

ESRA TÜMEN,  NEVBAHAR KOÇ

ELİF DÜRÜST

MERT ALAŞ, NEVBAHAR KOÇ

MERT ALAŞ, NEVBAHAR KOÇ

NEVBAHAR KOÇ

NEVBAHAR KOÇ

NEVBAHAR KOÇ

NEVBAHAR KOÇ

Mert Alaş’tan Bodrum'da özel davet

Dünyaca ünlü moda fotoğrafçısı Mert Alaş, sahibi olduğu içki markası için Bodrum'da özel bir geceye ev sahipliği yaptı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Şık ve zarif

Aylin Tahincioğlu
Moda tutkunu

Alara Koçibey
Mert Alaş’tan Bodrum'da özel davet

Dünyaca ünlü moda fotoğrafçısı Mert Alaş, sahibi olduğu içki markası için Bodrum’da özel bir geceye ev sahipliği yaptı.
Kutlamalar devam ediyor...

Geçtiğimiz gün ailesi ve yakın arkadaşlarıyla 50. yaşını kutlayan Yosun Reza, bu kez büyük bir parti vererek dostlarını ağırladı.
Simavi'nin alışveriş turu...

Cemiyet hayatının seçkin simalarından Çiğdem Simavi, Bodrum'da alışveriş yaptı.

Sabancı çifti Capri'de...

Hacı-Nazlı Sabancı birlikte çıktıkları Bodrum tatilinin ardından soluğu bu kez Capri'de aldılar.
Aşıklar Bodrum'da ortaya çıktı

Aşkları dolu dizgin devam eden Fikret Orman ve Güzide Duran çifti, Bodrum'da HT Kulüp objektiflerine yansıdı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.