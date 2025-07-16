Aşkları dolu dizgin devam eden Fikret Orman ve Güzide Duran çifti, Bodrum'da HT Kulüp objektiflerine yansıdı.
Giriş: 16 Temmuz 2025 Çarşamba
FİKRET ORMAN, GÜZİDE DURAN
FİKRET ORMAN, GÜZİDE DURAN
FİKRET ORMAN, GÜZİDE DURAN
FİKRET ORMAN, GÜZİDE DURAN
FİKRET ORMAN, GÜZİDE DURAN
FİKRET ORMAN, GÜZİDE DURAN
FİKRET ORMAN, GÜZİDE DURAN
FİKRET ORMAN, GÜZİDE DURAN
Aşıklar Bodrum'da ortaya çıktı
Aşkları dolu dizgin devam eden Fikret Orman ve Güzide Duran çifti, Bodrum'da HT Kulüp objektiflerine yansıdı.
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