İşadamı Kaya Ersu, kız arkadaşı Ebru Yücebaşoğlu ile Bodrum'da tatil yaparken HT Kulüp objektifine yansıdı.
Giriş: 16 Temmuz 2025 Çarşamba
KAYA ERSU, EBRU YÜCEBAŞOĞLU
KAYA ERSU, EBRU YÜCEBAŞOĞLU
KAYA ERSU, EBRU YÜCEBAŞOĞLU
KAYA ERSU, EBRU YÜCEBAŞOĞLU
KAYA ERSU, EBRU YÜCEBAŞOĞLU
KAYA ERSU, EBRU YÜCEBAŞOĞLU
Bodrum tatilcileri...
İşadamı Kaya Ersu, kız arkadaşı Ebru Yücebaşoğlu ile Bodrum'da tatil yaparken HT Kulüp objektifine yansıdı.
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