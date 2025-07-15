İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından İzzet-Roksi Garih, Dalia Garih ve Tal-Ceylan Garih çifti ailece geldikleri Bodrum'da deniz keyfi yaptılar.
Giriş: 15 Temmuz 2025 Salı
ROKSİ GARİH
ROKSİ GARİH
DALİA GARİH, İZZET-ROKSİ GARİH, TALL-CEYLAN GARİH
DALİA GARİH, İZZET-ROKSİ GARİH, TALL-CEYLAN GARİH
DALİA GARİH, İZZET-ROKSİ GARİH, TALL-CEYLAN GARİH
DALİA GARİH, İZZET-ROKSİ GARİH, TALL-CEYLAN GARİH
DALİA GARİH, İZZET-ROKSİ GARİH, TALL-CEYLAN GARİH
DALİA GARİH, İZZET-ROKSİ GARİH, TALL-CEYLAN GARİH
DALİA GARİH, İZZET-ROKSİ GARİH, TALL-CEYLAN GARİH
DALİA GARİH, İZZET-ROKSİ GARİH, TALL-CEYLAN GARİH
DALİA GARİH, İZZET-ROKSİ GARİH, TALL-CEYLAN GARİH
DALİA GARİH, İZZET-ROKSİ GARİH, TALL-CEYLAN GARİH
DALİA GARİH, İZZET-ROKSİ GARİH, TALL-CEYLAN GARİH
Garih Ailesi denizde...
İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından İzzet-Roksi Garih, Dalia Garih ve Tal-Ceylan Garih çifti ailece geldikleri Bodrum'da deniz keyfi yaptılar.
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