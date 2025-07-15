Geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelen dünyaca ünlü model Irina Shayk, gezisine dair anları, sosyal medya sayfasından yayımladı
Giriş: 15 Temmuz 2025 Salı
IRINA SHAYK
IRINA SHAYK
IRINA SHAYK
IRINA SHAYK
IRINA SHAYK
IRINA SHAYK
Irina Shayk'ın Türkiye turu
Geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelen dünyaca ünlü model Irina Shayk, gezisine dair anları, sosyal medya sayfasından yayımladı
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