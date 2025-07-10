'Roma'da aşk kutlandı'

Genç iş insanı Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, arkadaşlarının düğün töreni için Roma'ya giderek dans edip eğlendi.

Giriş: 10 Temmuz 2025 Perşembe

MELİSA SABANCI TAPAN 

MELİSA SABANCI TAPAN 

MELİSA SABANCI TAPAN 

MELİSA SABANCI TAPAN 

MELİSA SABANCI TAPAN 

MELİSA SABANCI TAPAN 

'Roma'da aşk kutlandı'

Genç iş insanı Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, arkadaşlarının düğün töreni için Roma'ya giderek dans edip eğlendi.

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'Roma'da aşk kutlandı'

Genç iş insanı Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, arkadaşlarının düğün töreni için Roma'ya giderek dans edip eğlendi.
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