İş insanı Nedim Keçeli'nin eşi Gamze Keçeli, Cennet Koyu'nda kendini serin sulara bıraktı.
Giriş: 09 Temmuz 2025 Çarşamba
GAMZE KEÇELİ
GAMZE KEÇELİ
GAMZE KEÇELİ
GAMZE KEÇELİ
GAMZE KEÇELİ
GAMZE KEÇELİ
GAMZE KEÇELİ
Cennet Koyu'nda serinledi...
İş insanı Nedim Keçeli'nin eşi Gamze Keçeli, Cennet Koyu'nda kendini serin sulara bıraktı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.