Cennet Koyu'nda serinledi...

İş insanı Nedim Keçeli'nin eşi Gamze Keçeli, Cennet Koyu'nda kendini serin sulara bıraktı.

Giriş: 09 Temmuz 2025 Çarşamba

GAMZE KEÇELİ

GAMZE KEÇELİ

GAMZE KEÇELİ

GAMZE KEÇELİ

GAMZE KEÇELİ

GAMZE KEÇELİ

GAMZE KEÇELİ

Cennet Koyu'nda serinledi...

İş insanı Nedim Keçeli'nin eşi Gamze Keçeli, Cennet Koyu'nda kendini serin sulara bıraktı.

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