Genç iş insanı Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı, ailesiyle birlikte çıktığı tekne tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Giriş: 04 Temmuz 2025 Cuma
NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
ARZU ALARA SABANCI
NAZLI-HACI SABANCI
NAZLI-HACI SABANCI
NAZLI-HACI SABANCI
NAZLI-HACI SABANCI
NAZLI-HACI SABANCI
Kızıyla tatil anlarını paylaştı
Genç iş insanı Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı, ailesiyle birlikte çıktığı tekne tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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