Kızıyla tatil anlarını paylaştı

Genç iş insanı Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı, ailesiyle birlikte çıktığı tekne tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Giriş: 04 Temmuz 2025 Cuma

NAZLI SABANCI

NAZLI SABANCI

ARZU ALARA SABANCI

NAZLI-HACI SABANCI

NAZLI-HACI SABANCI

NAZLI-HACI SABANCI

NAZLI-HACI SABANCI

NAZLI-HACI SABANCI

Kızıyla tatil anlarını paylaştı

Genç iş insanı Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı, ailesiyle birlikte çıktığı tekne tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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Kızıyla tatil anlarını paylaştı

Genç iş insanı Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı, ailesiyle birlikte çıktığı tekne tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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