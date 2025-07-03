Oyuncu Kerem Bürsin, kısa bir ayrılık yaşadığı sevgilisi Melisa Sabancı Tapan ile barıştıklarını, ilişkilerinin devam ettiğini açıkladı.
Giriş: 03 Temmuz 2025 Perşembe
MELİSA SABANCI TAPAN, KEREM BÜRSİN
MELİSA SABANCI TAPAN
MELİSA SABANCI TAPAN
MELİSA SABANCI TAPAN
MELİSA SABANCI TAPAN
MELİSA SABANCI TAPAN
"İlişkimiz devam ediyor"
Oyuncu Kerem Bürsin, kısa bir ayrılık yaşadığı sevgilisi Melisa Sabancı Tapan ile barıştıklarını, ilişkilerinin devam ettiğini açıkladı.
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