"İlişkimiz devam ediyor"

Oyuncu Kerem Bürsin, kısa bir ayrılık yaşadığı sevgilisi Melisa Sabancı Tapan ile barıştıklarını, ilişkilerinin devam ettiğini açıkladı.

Giriş: 03 Temmuz 2025 Perşembe

MELİSA SABANCI TAPAN, KEREM BÜRSİN 

MELİSA SABANCI TAPAN

MELİSA SABANCI TAPAN

MELİSA SABANCI TAPAN

MELİSA SABANCI TAPAN

MELİSA SABANCI TAPAN

"İlişkimiz devam ediyor"

Oyuncu Kerem Bürsin, kısa bir ayrılık yaşadığı sevgilisi Melisa Sabancı Tapan ile barıştıklarını, ilişkilerinin devam ettiğini açıkladı.

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"İlişkimiz devam ediyor"

Oyuncu Kerem Bürsin, kısa bir ayrılık yaşadığı sevgilisi Melisa Sabancı Tapan ile barıştıklarını, ilişkilerinin devam ettiğini açıkladı.
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