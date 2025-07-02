Psikolog Pınar Sabancı, tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı ile akşam yemeğinde bir araya geldi.
Giriş: 02 Temmuz 2025 Çarşamba
PINAR SABANCI, İLBER ORTAYLI
PINAR SABANCI, İLBER ORTAYLI
PINAR-İLHAN SABANCI
PINAR-İLHAN SABANCI
PINAR-İLHAN SABANCI
PINAR-İLHAN SABANCI
Sabancı, Ortaylı'yla buluştu
Psikolog Pınar Sabancı, tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı ile akşam yemeğinde bir araya geldi.
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