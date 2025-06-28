Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve gazeteci Lauren Sanchez, İtalya'nın kanallarıyla ünlü Venedik kentinde haftalardır süren protestolara rağmen evlendi.
Giriş: 28 Haziran 2025 Cumartesi
JEFF BEZOS-LAUREN SANCHEZ
JEFF BEZOS
LAUREN SANCHEZ
KIM KARDASHIAN
KENDALL JENNER
BILL GATES
Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve gazeteci Lauren Sanchez, İtalya'nın kanallarıyla ünlü Venedik kentinde haftalardır süren protestolara rağmen evlendi.
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