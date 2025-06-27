20 milyon dolarlık düğünleri için Venedik'e giden milyarder Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in davetlileri, üç gün sürecek düğün için Venedik'e akın etmeye başladı.
Giriş: 27 Haziran 2025 Cuma
JEFF BEZOS-LAUREN SANCHEZ
JEFF BEZOS-LAUREN SANCHEZ
JEFF BEZOS-LAUREN SANCHEZ
JEFF BEZOS-LAUREN SANCHEZ
JEFF BEZOS-LAUREN SANCHEZ
KIM, KHLOE KARDASHIAN
OPRAH WINFREY
KHLOE KARDASHIAN
GUEST
Yılın düğününe ünlü akını...
20 milyon dolarlık düğünleri için Venedik'e giden milyarder Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in davetlileri, üç gün sürecek düğün için Venedik'e akın etmeye başladı.
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