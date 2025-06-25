Genç iş insanı Hakan Sabancı, abisi Hacı Sabancı'nın doğum günü kutlamasına oyuncu sevgilisi Hande Erçel'le birlikte katılarak ayrılık haberlerini yalanladı.
Giriş: 25 Haziran 2025 Çarşamba
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL, HACI-NAZLI SABANCI
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
Ayrılık iddialarını doğum gününde yalanladılar
Genç iş insanı Hakan Sabancı, abisi Hacı Sabancı'nın doğum günü kutlamasına oyuncu sevgilisi Hande Erçel'le birlikte katılarak ayrılık haberlerini yalanladı.
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