Ayrılık iddialarını doğum gününde yalanladılar

Genç iş insanı Hakan Sabancı, abisi Hacı Sabancı'nın doğum günü kutlamasına oyuncu sevgilisi Hande Erçel'le birlikte katılarak ayrılık haberlerini yalanladı.

Giriş: 25 Haziran 2025 Çarşamba

HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL, HACI-NAZLI SABANCI

HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL

HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL

HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL

HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL

HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL

Ayrılık iddialarını doğum gününde yalanladılar

Genç iş insanı Hakan Sabancı, abisi Hacı Sabancı'nın doğum günü kutlamasına oyuncu sevgilisi Hande Erçel'le birlikte katılarak ayrılık haberlerini yalanladı.

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Ayrılık iddialarını doğum gününde yalanladılar

Genç iş insanı Hakan Sabancı, abisi Hacı Sabancı'nın doğum günü kutlamasına oyuncu sevgilisi Hande Erçel'le birlikte katılarak ayrılık haberlerini yalanladı.

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