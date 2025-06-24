Avrupalı 5 ünlü kadın Türkiye'de kız kıza çıktıkları tatillerinde Ege'nin sahillerinde gönüllerince eğlendi.
Giriş: 24 Haziran 2025 Salı
LILY BECKER, JANA AZIZI, SYLVIE MESIS, IRINA CERUTTI, SORAYA ECKES
JANA AZIZI
LILY BECKER
SYLVIE MESIS
SORAYA ECKES
GENEL
Ege'de kız kıza tatil...
Avrupalı 5 ünlü kadın Türkiye'de kız kıza çıktıkları tatillerinde Ege'nin sahillerinde gönüllerince eğlendi.
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