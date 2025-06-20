İş insanı Ömer Sabancı, İstanbul'daki yoğun iş temposuna ara vererek eşi Arzu Sabancı ile Bodrum'da tatile çıktı.
Giriş: 20 Haziran 2025 Cuma
ÖMER-ARZU SABANCI
ÖMER-ARZU SABANCI
ÖMER-ARZU SABANCI
ÖMER-ARZU SABANCI
ÖMER-ARZU SABANCI
ÖMER-ARZU SABANCI
Sabancı çifti Bodrum'da...
İş insanı Ömer Sabancı, İstanbul'daki yoğun iş temposuna ara vererek eşi Arzu Sabancı ile Bodrum'da tatile çıktı.
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