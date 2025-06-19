İş insanı Murat Talay ile eşi Pınar Talay, oğullarının mezuniyet kutlamasına katıldılar.
Giriş: 19 Haziran 2025 Perşembe
MURAT-PINAR, YİĞİT TALAY
MURAT-PINAR, YİĞİT TALAY
GENEL
MURAT-PINAR TALAY
MURAT-PINAR TALAY
MURAT-PINAR TALAY
MURAT-PINAR TALAY
Mezuniyet heyecanı...
İş insanı Murat Talay ile eşi Pınar Talay, oğullarının mezuniyet kutlamasına katıldılar.
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