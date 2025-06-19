Mezuniyet heyecanı...

İş insanı Murat Talay ile eşi Pınar Talay, oğullarının mezuniyet kutlamasına katıldılar.

Giriş: 19 Haziran 2025 Perşembe

MURAT-PINAR, YİĞİT TALAY

MURAT-PINAR, YİĞİT TALAY

GENEL

MURAT-PINAR TALAY

MURAT-PINAR TALAY

MURAT-PINAR TALAY

MURAT-PINAR TALAY

Mezuniyet heyecanı...

İş insanı Murat Talay ile eşi Pınar Talay, oğullarının mezuniyet kutlamasına katıldılar.

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