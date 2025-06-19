Genç iş insanı Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı geçtiğimiz hafta ailece seyahat ettikleri İskoçya'dan anılarını paylaştı.
Giriş: 19 Haziran 2025 Perşembe
NAZLI SABANCI
HACI, ARZU ALARA SABANCI
ARZU ALARA SABANCI
NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
Seyahat rotaları İskoçya...
Genç iş insanı Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı geçtiğimiz hafta ailece seyahat ettikleri İskoçya'dan anılarını paylaştı.
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