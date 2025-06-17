Derin Mermerci, ikiz kızları Lal ve Mila'nın ilkokuldan mezun olduklarını gururla duyurdu.
Giriş: 17 Haziran 2025 Salı
DERİN MERMERCİ, LAL,MİLA AYDIN
DERİN MERMERCİ, LAL,MİLA AYDIN
DERİN MERMERCİ, LAL,MİLA AYDIN
DERİN MERMERCİ, LAL,MİLA AYDIN
DERİN MERMERCİ, LAL,MİLA AYDIN
DERİN MERMERCİ
İkizler mezun oldu
Derin Mermerci, ikiz kızları Lal ve Mila'nın ilkokuldan mezun olduklarını gururla duyurdu.
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