Hakan Sabancı ve sevgilisi Hande Erçel, Paris'teki Roland-Garros finalini birlikte izledi.
Giriş: 09 Haziran 2025 Pazartesi
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI
HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
HAKAN SABANCI, HANDE ERÇEL
Sabancı ve Erçel Roland-Garros finalinde...
Hakan Sabancı ve sevgilisi Hande Erçel, Paris'teki Roland-Garros finalini birlikte izledi.
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