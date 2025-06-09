İş insanı Metin Şen sevgilisi Zeynep Özbulut ile birlikte, geçtiğimiz yıl aşklarının başladığı yer olan Bodrum'da yaz tatiline başladı.
Giriş: 09 Haziran 2025 Pazartesi
METİN ŞEN, ZEYNEP ÖZBULUT
METİN ŞEN, ZEYNEP ÖZBULUT
METİN ŞEN, ZEYNEP ÖZBULUT
METİN ŞEN
METİN ŞEN
METİN ŞEN
Aşıkların Bodrum tatili...
İş insanı Metin Şen sevgilisi Zeynep Özbulut ile birlikte, geçtiğimiz yıl aşklarının başladığı yer olan Bodrum'da yaz tatiline başladı.
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