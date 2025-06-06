Patroniçe tatilde...

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, Bodrum Yalıkavak açıklarında objektiflere yansıdı.

Giriş: 06 Haziran 2025 Cuma

SUZAN SABANCI

SUZAN SABANCI

SUZAN SABANCI

SUZAN SABANCI

SUZAN SABANCI

SUZAN SABANCI

SUZAN SABANCI

Patroniçe tatilde...

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, Bodrum Yalıkavak açıklarında objektiflere yansıdı.

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Patroniçe tatilde...

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, Bodrum Yalıkavak açıklarında objektiflere yansıdı.
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