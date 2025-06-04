Boğaz havası aldılar...

İş insanı Erkut Soyak kız arkadaşı Ayşe San ve Serap Gülcan (Tibuk) önceki gün Bebek'te dolaşarak Boğaz havası aldılar.

Giriş: 04 Haziran 2025 Çarşamba

ERKUT SOYAK, AYŞE SAN

ERKUT SOYAK, AYŞE SAN

ERKUT SOYAK, AYŞE SAN

ERKUT SOYAK, AYŞE SAN

SERAP GÜLCAN (TİBUK)

SERAP GÜLCAN (TİBUK)

Boğaz havası aldılar...

İş insanı Erkut Soyak kız arkadaşı Ayşe San ve Serap Gülcan (Tibuk) önceki gün Bebek'te dolaşarak Boğaz havası aldılar.

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