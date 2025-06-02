Genç iş insanı Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Kayı, çölde çektirdiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Giriş: 02 Haziran 2025 Pazartesi
NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
GENEL
NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
Sabancı'nın çöl şıklığı...
Genç iş insanı Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Kayı, çölde çektirdiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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