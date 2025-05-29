Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı'nın 16. Sezon lansmanı, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'nın katılımıyla gerçekleşti.
Giriş: 29 Mayıs 2025 Perşembe
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
'Fark Yaratanlar' ilham vermeye devam ediyor...
Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı'nın 16. Sezon lansmanı, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'nın katılımıyla gerçekleşti.
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