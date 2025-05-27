İş ve cemiyet hayatının seçkin simaları dün akşam düzenlenen İtalyan gecesiyle yaza merhaba dedi.
Giriş: 27 Mayıs 2025 Salı
BATU AKSOY
BANU AKSOY
SONGÜL HATIRISU, BANU AKSOY,
EMİNE KAMIŞLI
GONCA ÜNSAL-ALİ GÜRSOY
TARIK-ARZU KAYAR
ERDAL-BELKIS AKSOY
OĞUZ-İREM KIRAL
RAINER GIERINGER
YAHYA MOSTAFA, MWAFFAK KANJEE
İtalyan gecesiyle yaza 'Merhaba' dediler...
İş ve cemiyet hayatının seçkin simaları dün akşam düzenlenen İtalyan gecesiyle yaza merhaba dedi.
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