Türkiye'nin önde gelen çağdaş tasarımcılarından Esma Dereboy, İstanbul'un ruhunu ve çok katmanlı kültürel yapısını yorumladığı özel koleksiyonu "Origins İstanbul"u görkemli bir lansmanla tanıttı.
Giriş: 23 Mayıs 2025 Cuma
ESMA DEREBOY GÜRAL, EROL GÜRAL
İPEK ÖZİLHAN ÖZKAN, TÜRKAN ÖZİLHAN
BEGÜM AYAYDIN
YELDA GÜRAL
RIZA-YILDIZ GÜRAL
EDA, NİLGÜN, CEYDA ÇARMIKLI
“Origins İstanbul” koleksiyonuna özel davet
Türkiye'nin önde gelen çağdaş tasarımcılarından Esma Dereboy, İstanbul'un ruhunu ve çok katmanlı kültürel yapısını yorumladığı özel koleksiyonu "Origins İstanbul"u görkemli bir lansmanla tanıttı.
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